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"Газпром" с начала года увеличил экспорт газа на 8,3% - до 184,2 млрд кубов


Газ / Компании

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP с 1 января по 15 декабря увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 184,2 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

""Газпром" с начала года экспортировал в страны дальнего зарубежья 184,2 миллиарда кубометров газа - на 14,1 миллиарда кубометров (8,3%) больше, чем за аналогичный период 2016 года, и на 4,9 миллиарда кубометров больше, чем за весь рекордный 2016 год (179,3 миллиарда кубометров)", - говорится в сообщении.

Так, с начала декабря "Газпром" увеличил экспорт газа на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 9,2 миллиарда кубометров. Для достижения цели по экспорту газа в 2017 году в 192 миллиарда кубометров, озвученной главой компании Алексеем Миллером, "Газпрому" осталось поставить в ЕС всего 7,8 миллиарда кубометров газа до конца года.

Кроме того, поставки газа в Германию превысили объем поставок прошлого года. "С 1 января по 15 декабря 2017 года "Газпром" поставил в страну 50,5 миллиарда кубометров газа. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - на 7,5% (на 3,5 миллиарда кубометров)", - говорится в сообщении. Также вырос объем поставок газа в Австрию - на 39,3%, Чехию - на 27,2%, Словакию - на 23,5%, Францию - на 6,1%, Нидерланды - на 7%, Данию - на 2,2%.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% - более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

В конце ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в 2017 году ожидает абсолютного рекорда по экспорту газа в дальнее зарубежье - 192 миллиарда кубометров. 

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