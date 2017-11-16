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"Газпром" с 1 января по 15 декабря увеличил добычу газа на 13,4%, до 447,9 млрд кубов


Газ / Компании

 

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP, по предварительным данным, увеличил добычу газа с 1 января по 15 декабря на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 447,9 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"По предварительным данным, с 1 января по 15 декабря 2017 года группа "Газпром" добыла 447,9 миллиарда кубометров газа. Это на 53,1 миллиарда кубометров (13,4%) больше, чем за аналогичный период 2016 года", - говорится в сообщении.

"Газпром" также сообщил, что объем реализации газа компании на внутреннем рынке из газотранспортной системы за одиннадцать с половиной месяцев увеличился на 6,4 миллиарда кубометров (3%).

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в конце ноября сообщил, что в 2017 году компания увеличит добычу газа более чем на 12%, до 470 миллиардов кубометров. В 2016 году "Газпром" нарастил добычу газа на 0,14% - до 419,07 миллиарда кубометров.

 

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