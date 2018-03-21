РФ в феврале снизила производство водки, коньяка, пива и сигарет

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале 2018 года снизила производство водки, коньяка, пива и сигарет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но увеличила выпуск питьевых вод, говорится в оперативном докладе Росстата.

По данным Росалкогольрегулирования, на которые ссылается статистическое ведомство, производство водки в феврале составило 5,5 миллиона декалитров, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Производители коньяка за прошлый месяц сократили выпуск своей продукции на 21,7% по сравнению с прошлым годом — до 449 тысяч декалитров.

Производство пива (кроме отходов пивоварения) в феврале упало на 5,6% и составило 49,6 миллиона декалитров. Производство сигарет снизилось на 32% в годовом выражении — до 14,8 миллиарда штук.

Выпуск питьевой воды (включая газированную воду) в январе вырос на 5,3% - до 461 миллионов полулитров. Производство прочих безалкогольных напитков увеличилось на 1,4%, до 20,4 миллиона декалитров.