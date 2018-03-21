Рост сельхозпроизводства в РФ в феврале составил 2,6%

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Объем производства продукции сельского хозяйства в России в феврале 2018 года увеличился в действующих ценах на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 186,9 миллиарда рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

На конец февраля поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,9 миллиона голов, что на 0,3% меньше, из него коров - 8,3 миллиона голов (снижение на 0,4%). Поголовье свиней выросло на 5,8% до 23,7 миллиона голов, а овец и коз снизилось на 0,8% - до 24,6 миллиона голов.

На хозяйства населения приходилось 42,9% поголовья КРС, 12,7% свиней, 47,2% овец и коз, годом ранее - 43,2%, 14,5%, 47,2% соответственно.

Производство скота и птицы на убой в феврале в хозяйствах всех категорий выросло на 5,4%, до 1,1 миллиона тонн, молока - на 2,5%, до 2,1 миллиона тонн, яиц - на 1%, до 3,2 миллиарда штук.