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Минсельхоз РФ повысил прогноз по экспорту зерна в 2017-2018 сельхозгоду до 52-53 млн т


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

 

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна из РФ в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) до 52-53 миллионов тонн, сообщил глава министерства Александр Ткачев.

"Мы ожидаем, что экспорт зерна в текущем сезоне составит 52-53 миллиона тонна", - сказал Ткачев журналистам в кулуарах выставки Metro Expo 2018.

В минувшую пятницу директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко заявил, что Россия в текущем сельхозгоду экспортирует 50-52 миллиона тонн зерна. Урожай зерна в 2017 году составил 135,4 миллиона тонн.

По словам Ткачева, по состоянию на 21 марта в текущем сельхозгоду уже экспортировано 37,7 миллиона тонн зерновых, что на 40% больше, чем годом ранее. В частности, поставки за рубеж пшеницы выросли на 43% и составили 29,5 миллиона тонн, а экспорт ячменя вырос вдвое, достигнув 4,3 миллиона тонн.

 

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