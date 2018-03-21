Amazon обошла Alphabet и стала второй в мире по капитализации

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon впервые в истории обогнал по капитализации холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, и занял второе место после компании Apple AAPL, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов вторника рыночная стоимость Amazon составила 768,04 миллиарда долларов, а Alphabet - 761,42 миллиарда долларов. Стоимость одной акции Amazon выросла по итогам вторника на 2,69%, до 1,586 тысячи долларов.

Теперь онлайн-ритейлер опережает только Apple с капитализацией 889,17 миллиарда долларов. В феврале Amazon обошел по показателю рыночной стоимости IT-гиганта Microsoft MSFT, капитализация которого сейчас составляет 717,08 миллиарда долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.