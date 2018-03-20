Google запустит сервис для продвижения товаров‍

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Международная интернет-корпорация Google создаст платный сервис для ритейлеров Shopping Actions, сообщает агентство Reuters.

Новый сервис будет служить для продвижения товаров ритейлеров в поиске.

Как стало известно агентству, в разработке сервиса принимают участие такие крупные компании, как Walmart, Target, Home Depot и Costco.

Поясняется, что при пользовании новым сервисом пользователь по своему поисковому запросу будет получать предложения продукции именно этих компаний либо их программы лояльности.

Компания Google отмечает резкий рост запросов "где купить это?", в том числе - на поиск по изображению. В настоящее время большая часть таких запросов с результатом покупки отбирает себе ритейлер Amazon. оплата за сервис для ритейлеров-участников проекта будет составлять только процент с совершенных пользователями покупок.