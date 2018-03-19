FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Россельхознадзор ввел усиленный контроль за продукцией 16 предприятий РФ


Компании / Потребительский рынок

 

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за продукцией 16 предприятий, включая структуры "Вимм-Билль-Данна", "Мираторга" и "Черкизово", из-за выявленных несоответствий, сообщает служба.

"Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями: … "Тимашевский молочный комбинат" филиал АО "ВБД", Краснодарский край - выявление сульфаметазина в ряженке, ОАО "Куриное царство" (структура "Черкизово" - ред.), Липецкая область - выявление в тушке цыпленка-бройлера остатков кокцидиостатиков и линкозамидов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, под усиленный контроль также попала структура "Мираторга" - "СК Короча", расположенная в Белгородской области, там в пельменях выявлено ДНК ингредиентов, не заявленных производителем. Такое же несоответствие у АО "Сибирская аграрная группа мясопереработка" из Томской области.

В списке также "Бурятмяспром", где обнаружено несоответствие гистологического состава заявленного производителем в колбасе, ЗАО "Байсад" в Ставропольском крае - там в мясе птицы нашли остатки запрещенных и вредных веществ: антибиотиков метронидазола, амоксициллина.

Бактерии Listeria monocytogenes нашли в субпродуктах птицы ЗАО "Уралбройлер" из Челябинской области, в говядине "Мясоперерабатывающего завода "Компур" из Омской области и в пельменях ЗАО "Мясная галерея" из Владимирской области. В колбасе "Красноярской продовольственной компании", также как и в колбасе "Мясокомбината "Павловская Слобода" из Подмосковья обнаружили ДНК ингредиентов, не заявленных производителем, в полуфабрикатах ООО "Птицефабрика в Белоусово" из Калужской области - патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

Специалисты Россельхознадзора также нашли в сметане ООО "Заснеженная Русь" из Нижегородской области бактерии группы кишечной палочки, в сливочном сыре "Нальчикского молочного комбината" остатки веществ тетрациклиновой группы. Мясо цыпленка ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" из Челябинской области содержало хинолоны (антибиотик), а полуфабрикаты "Курского мясоперерабатывающего завода" - патогенные микроорганизмы.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ