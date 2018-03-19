Россельхознадзор ввел усиленный контроль за продукцией 16 предприятий РФ

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за продукцией 16 предприятий, включая структуры "Вимм-Билль-Данна", "Мираторга" и "Черкизово", из-за выявленных несоответствий, сообщает служба.

"Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями: … "Тимашевский молочный комбинат" филиал АО "ВБД", Краснодарский край - выявление сульфаметазина в ряженке, ОАО "Куриное царство" (структура "Черкизово" - ред.), Липецкая область - выявление в тушке цыпленка-бройлера остатков кокцидиостатиков и линкозамидов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, под усиленный контроль также попала структура "Мираторга" - "СК Короча", расположенная в Белгородской области, там в пельменях выявлено ДНК ингредиентов, не заявленных производителем. Такое же несоответствие у АО "Сибирская аграрная группа мясопереработка" из Томской области.

В списке также "Бурятмяспром", где обнаружено несоответствие гистологического состава заявленного производителем в колбасе, ЗАО "Байсад" в Ставропольском крае - там в мясе птицы нашли остатки запрещенных и вредных веществ: антибиотиков метронидазола, амоксициллина.

Бактерии Listeria monocytogenes нашли в субпродуктах птицы ЗАО "Уралбройлер" из Челябинской области, в говядине "Мясоперерабатывающего завода "Компур" из Омской области и в пельменях ЗАО "Мясная галерея" из Владимирской области. В колбасе "Красноярской продовольственной компании", также как и в колбасе "Мясокомбината "Павловская Слобода" из Подмосковья обнаружили ДНК ингредиентов, не заявленных производителем, в полуфабрикатах ООО "Птицефабрика в Белоусово" из Калужской области - патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

Специалисты Россельхознадзора также нашли в сметане ООО "Заснеженная Русь" из Нижегородской области бактерии группы кишечной палочки, в сливочном сыре "Нальчикского молочного комбината" остатки веществ тетрациклиновой группы. Мясо цыпленка ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" из Челябинской области содержало хинолоны (антибиотик), а полуфабрикаты "Курского мясоперерабатывающего завода" - патогенные микроорганизмы.