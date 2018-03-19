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Чистая прибыль "Русагро" по МСФО в 2017 году упала в 2,5 раза


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в 2017 году сократила чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 5,563 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка "Русагро" снизилась на 6% - до 79,058 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA - на 23%, до 13,955 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.

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