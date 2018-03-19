Владелец "Шоколадницы" хочет открыть китайский фастфуд в РФ

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основной владец группы компании "Шоколадница" Александр Колобов вместе с американской сетью фастфуда Panda Express, которая специализируется на китайской кухне, хотят отурыть новый бизнес на территории России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника.

Как рассказал один из собеседников издания, Panda Express планирует открыть 5 или 7 ресторанов в РФ в текущем 2018 году и столько же в следующем.

Источники подчеркнули, что договоры на аренду помещений уже подписаны.

Колобков в свою очередь подтвердил, что принимает участие в развитии бизнеса Panda Express на территории РФ, но деталей раскрывать не стал.

Рестораны Panda Express в нашей старне станут частью группы "Шоколадница", в которую в настоящее время входят одноименная сеть кофеен, а также ресторанные сети "Ваби Саби" и "Кофе Хауз", и работающие по франчайзингу сети KFC, Pizza Hut и Max Brenner. Еще одна часть группы Колобова - компания "Арена фудс кейтеринг", которая специализируется на организации питания зрителей на стадионах, в частности - во время чемпионата мира по футболу в России в этом году.