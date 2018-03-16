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Японский Japan Tabacco покупает "Донской табак" за $1,6 млрд


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля
  • #Сигареты
    © fotolia.com, Deyan Georgiev

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Японский Japan Tabacco договорился о приобретении крупного российского производителя табачной продукции "Донской табак" за 90 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"JT Group согласился приобрести группу компаний "Донской табак"... Стоимость сделки оценивается примерно в 90 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов)", - сообщается в релизе.

Закрытие сделки ожидается в начале третьего квартала 2018 финансового года.

Как объяснил Иван Саввиди, владелец группа "Агроком", решение о продаже табачной компании "Донской табак" японской Japan Tobacco было принято в связи с негативными тенденциями на российском табачном рынке, "Агроком" же сосредоточится на других своих проектах. Об этом сообщил гендиректор "Агрокома" Сергей Сапотницкий.

"С учетом объективных обстоятельств, сложившихся на рынке - отрицательная динамика, ужесточение регулирования и акцизной политики, рост теневой составляющей, - стало очевидным, что возможности для развития отдельного табачного предприятия, функционирующего вне крупной международной табачной корпорации, год от года сокращаются", - сказал Сапотницкий.

По его словам, переговоры и подготовка сделки велись более года. "Это решение взвешенное и продуманное", - подчеркнул он. Топ-менеджер отметил, что Japan Tobacco является крупной табачной компанией с опытом работы на российском табачном рынке. Следующий этап, по словам гендиректора группы, - одобрение сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

"Факт сделки не отразится на текущей деятельности ростовского предприятия. Советом директоров "Группы Агроком" принято решение о переориентации бизнеса и фокусировке на других масштабных проектах - производстве упаковки, мясопереработке, девелопменте", - добавил Сапотницкий.

 

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