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Nike расследует жалобы сотрудников, сообщила об отставке президента бренда


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Nike Inc. заявила, что получила от сотрудников жалобы на ненадлежащее поведение, после которых второй по важности топ-менеджер компании ушел в отставку, сообщает Dow Jones.

Тревор Эдвардс, президент бренда Nike и потенциальный преемник гендиректора Марка Паркера, немедленно покинет свой пост. Официальное увольнение будет датировано августом.

В рассылке для сотрудников Паркер сообщил, что в течение последних недель компания получила информацию о "поведении, которое противоречит ключевым корпоративным ценностям открытости, уважения и расширения возможностей".

"Мы узнали (об этом) от сильных и смелых сотрудников", – указал он в письме, с которым ознакомилась The Wall Street Journal.

Паркер не уточнил характер этих жалоб, как и того, касались ли они лично Эдвардса и других топ-менеджеров. Представитель Nike сообщил, что против Эдвардса не было выдвинуто обвинений, отказавшись уточнить детали.

Эдвардс не ответил на просьбу о комментариях.

Паркер заявил, что Nike пересматривает свою кадровую систему и порядок рассмотрения внутренних жалоб. "Это было очень трудное время", - добавил он.

Паркер сообщил, что вследствие этой реорганизации он теперь планирует остаться председателем и гендиректором Nike после 2020 года. В своем письме он отметил, что реорганизует руководство компанией с целью "обеспечить более плотный контроль и усилить внимание к нашей культуре".

Паркер и Эдвардс, как и многие другие руководители Nike проработали в компании десятки лет. Паркер пришел в Nike дизайнером спортивной обуви в 1979 году и стал гендиректором в 2006 году.

Эдвардс, которому 55 лет, присоединился к Nike в 1992 году в качестве менеджера по региональному маркетингу. Его заслугой считают приход Nike в фитнес-трекинг. С 2013 года он был президентом бренда Nike и считался преемником гендиректора. Ранее Эдвардс работал в Colgate-Palmolive Co.

Паркер заявил в четверг, что назначает другого давнего руководителя, Элиота Хилла, на вновь созданную должность президента по потребительским товарам и рынкам. Он возьмет на себя часть обязанностей Эдвардса. Ранее Хилл был президентом по региональным и интегрированным рынкам Nike. В компанию он пришел в качестве менеджера по региональным продажам в 1988 году.

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