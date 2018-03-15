Перечень роскошных автомобилей в России расширен на четверть‍

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало обновление списка автомобилей, которые облагаются "налогом на роскошь". Теперь в него входит 1 126 наименование машин.

В обновленный список вошли автомобили стоимостью более 3 млн рублей. Это 1126 позиции.

Все автомобили из данного списка облагаются повышенным транспортным налогом.

Пополнение произошло за счет увеличения комплектаций выпущенных в прошлом 2017 году новинок, а также смены поколений авто.

Год назад в документ входили 909 автомобилей.