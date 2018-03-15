"Кристалл-Лефортово" останавливает работу своих заводов

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших в России производителей и продавцов водки - ГК "Кристалл-Лефортово" прекращает выпуск алкоголя: один из заводов компании уже закрыт, два других остановятся в ближайшее время, пишет в четверг газета "Коммерсант".

О том, что "Кристалл-Лефортово" (в портфеле брендов "Старая Москва", "Путинка", "Столичная") собирается остановить два своих предприятия - "ЛВЗ Кристалл-Лефортово" в Саранске и "СК Родник" в Самаре, изданию сообщила директор по маркетингу группы Алла Постнова. "Это произойдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала", - отметила она. В начале года компания также закрыла свой третий завод в Курске - "ПК Кристалл-Лефортово", напоминает газета. Дальнейшее производство брендов, по словам Постновой, возможно, будет осуществляться посредством контрактов с другими производителями алкоголя.

Участники алкогольного рынка, на которые ссылается газета, заявили, что группа "Кристалл-Лефортово" оказалась в сложной финансовой ситуации в связи с крахом дистрибуторской компании "Статус-групп" (подала заявление о собственном банкротстве в феврале 2018 года). С ней в начале 2017 года "Кристалл-Лефортово" объединила продажи. От "Статуса" в общий портфель вошли водки "Добрый медведь", "Калина красная", Drova, "Путинка" и другие, от "Кристалл-Лефортово" - "Старая Москва", "Праздничная", "Белая сила".

Как единый дистрибутор "Кристалл-Лефортово" и "Статус" стали крупнейшим оптовым продавцом водки в России, отмечает издание. В рамках партнерства со "Статусом" заводы "Кристалл-Лефортово" также осуществляли по ее заказу выпуск продукции.

"Насколько я знаю, "Кристалл-Лефортово" поручалась перед кредиторами и поставщиками "Статуса", и теперь они требует долги уже с нее", - объяснил ситуацию один из источников газеты. У группы сегодня "огромный масштаб финансовой задолженности", признала Постнова. Она сообщила, что сотрудничество со "Статус-групп" привело к неудовлетворительным результатам по итогам 2017 года: "Долг "Статуса" перед предприятиями "Кристалл-Лефортово" превышает 6 миллиардов рублей и в процедуре банкротства ("Статус-групп"), вероятно, будет признан безнадежным к взысканию". Собственный долг "Кристалл-Лефортово" перед кредиторами Постнова не назвала.

Как отмечает Постнова, в дальнейшем "Кристалл-Лефортово" "сосредоточит усилия на обслуживании контрактов федеральных сетей с удержанием достигнутого ранее уровня объемов продаж". "Кристалл-Лефортово" существует с 1999 года. Основным бенефициарам компании считается Павел Сметана.