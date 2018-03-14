Москва и Минск договорились о мерах для недопущения ввоза в РФ "санкционной продукции"

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Министерства сельского хозяйства России и Белоруссии договорились, что Минск примет необходимые меры для предотвращения попадания продуктов из стран списка продэмбарго в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Стороны достигли договоренности о необходимости принятия белорусской стороной исчерпывающих мер по недопущению ввоза в Россию "санкционной" сельхозпродукции", - сказали в пресс-службе. Россельхознадзор не будет вводить с 15 марта запрет на поставки молока из Белоруссии

Там уточнили, что в среду была подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Минсельхоза России по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год.

"Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС "Меркурий", а также в ближайшее время провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны", - отметили в пресс-службе Минсельхоза.