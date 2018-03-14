"Черный список" отелей, завышающих цены к ЧМ-2018, удвоился до 48 гостиниц

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. "Черный список" отелей, завышающих цены к чемпионату мира по футболу 2018 года, увеличился за две недели более чем вдвое, до 48 гостиниц, сообщается на сайте Ростуризма.

"Федеральным агентством по туризму актуализирован список отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ... В список нарушителей требований постановления по состоянию на 12 марта 2018 года вошли 48 гостиниц – вдвое больше, чем было две недели назад", - говорится в сообщении.

При этом в Санкт-Петербурге отмечено самое большое число таких нарушений – 19, в Москве - девять, Калининградской области - восемь, Краснодарском крае - семь, Волгоградской и Самарской областях - по два. В Свердловской области выявлен один отель-нарушитель.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что "черный список" зарекомендовал себя действенным инструментом борьбы с необоснованным завышением цен на размещение в гостиницах городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в период проведения матчей", и то, что ведомство продолжит следить за ценами гостиничного обслуживания в городах проведения чемпионата.

"Несмотря на то, что мы раз от раза выявляем новых несознательных отельеров, желающих получить сверхприбыль в ущерб имиджу страны и своей собственной деловой репутации, уже порядка 120 гостиниц, ранее нарушавших требования Постановления №89, исправились и скорректировали цены", - также отметил Сафонов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.