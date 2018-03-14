Чистая прибыль испанской Inditex Group за 2017-18 фингод выросла на 6,6%

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), за 2017-2018 финансовый год (завершился 31 января) увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 6,6%, достигнув 3,368 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.

Выручка Inditex за отчетный период также поднялась - на 9%, составив 25,34 миллиарда евро. При этом сопоставимые продажи выросли за год на 5%. Показатель EBITDA по итогам финансового года достиг 5,3 миллиарда евро, что на 4% выше показателя прошлого года.

В течение минувшего отчетного периода Inditex продолжила расширять свое присутствие на международном рынке, открыв 524 новых магазина в 58 странах. Таким образом, общее число магазинов группы в настоящий момент составляет 7,475 тысячи.

Компания, в частности, отмечает, что в минувшем году открыла свои первые магазины в Белоруссии и запустила онлайн-платформу продаж в Индии, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Малайзии.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.