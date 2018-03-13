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Российский авторынок в феврале поднялся на четвертое место в Европе


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский авторынок, который в январе текущего года выпал из пятерки европейских лидеров, в феврале поднялся на четвертую позицию. Об этом во вторник пишет Аналитическое агентство "Автостат".

По данным агентства, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия. Здесь было продано 261,749 тысячи машин (рост на 7,4%).

Второе место удерживает Италия, чьи дилеры реализовали 181,734 тысячи автомобиля (минус 1,4%). Третье место заняла Франция с показателем 168,897 тысячи реализованных машин (плюс 4,3%).

"Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства "Автостат", продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 125 тысяч единиц (без учета LCV)", - говорится в сообщении.

Замыкает топ-5 по-прежнему Испания: 110,474 тысячи проданных авто (рост на 13%). При этом авторынок Великобритании в феврале снизился на 2,8% и составил 80,805 тысячи автомобилей.

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