Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля РФ Kia Rio

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский легковой автомобиль концерна "Автоваз" - Lada Vesta - уступил в феврале текущего 2018 года звание самого популярного авто модели корейского бренда Kia Rio, сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, на начало текущего года седан Lada Vesta занимал первое место в топ-10 самых продаваемых легковых автомобилей в стране. Вторую строчку занимал Kia Rio.

Тем не менее, в феврале картина несколько поменялась. Седан Kia Rio был продан в последний зимний месяц в количестве 8 979 штук, а Lada Vesta - 8 456 авто, уступив тем самым пальму лидерства.

Замыкает топ-3 также российский автомобиль - Lada Granta. За февраль она была куплена 6 681 покупателями.

Четвертое и пятое места получили кроссовер Hyundai Creta (5 937 проданных машин) и Hyundai Solaris (4 600 штук) соответственно.