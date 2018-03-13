FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля РФ Kia Rio


Компании / Потребительский рынок
  • #Автомобиль Lada Vesta Exclusive
    © LADA

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский легковой автомобиль концерна "Автоваз" - Lada Vesta - уступил в феврале текущего 2018 года звание самого популярного авто модели корейского бренда Kia Rio, сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, на начало  текущего года седан Lada Vesta занимал первое место в топ-10 самых продаваемых легковых автомобилей в стране. Вторую строчку занимал Kia Rio.

Тем не менее, в феврале картина несколько поменялась. Седан Kia Rio был продан в последний зимний месяц в количестве 8 979 штук, а Lada Vesta - 8 456 авто, уступив тем самым пальму лидерства.

Замыкает топ-3 также российский автомобиль - Lada Granta. За февраль она была куплена 6 681 покупателями.

Четвертое и пятое места получили кроссовер Hyundai Creta (5 937 проданных машин) и Hyundai Solaris (4 600 штук) соответственно.

Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ