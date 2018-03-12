Россельхознадзор не запретит ввоз молока из Белоруссии при хороших результатах проверки

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия не станет запрещать ввоз молока из Белоруссии, если результаты проверок местных предприятий будут удовлетворительными, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. Минск продолжает работу с Россельхознадзором по поставкам молока в РФ

Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом на 15 марта. Запрет не распространяется на молоко в потребительской упаковке.

"Мы с ними ( с белорусскими коллегами – ред.) сейчас согласуем механизм проведения инспекций, этим занимается мой заместитель. И вполне вероятно, что и не будем закрывать ввоз молочных продуктов, потому что если со следующей недели уедем на инспектирование того, что вызывает у нас подозрение, мы найдем общий язык, мы в процессе", - передали в пресс-службе слова главы российского ведомства Сергея Данкверта.