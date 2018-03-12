Минск продолжает работу с Россельхознадзором по поставкам молока в РФ

МИНСК, 12 мар - ПРАЙМ. Белоруссия продолжает работу по урегулированию с Россельхознадзором вопроса о поставках в Россию белорусской молочной продукции, сообщили в понедельник в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом на 15 марта. Запрет не распространяется на молоко в потребительской упаковке.

В свою очередь глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил в понедельник, что Россия будет принимать решительные меры в отношении некачественного белорусского молока, которое поступает в РФ.

"На все претензии Россельхознадзора касательно молока белорусской стороной даются аргументированные ответы. Такая работа ведется", - сказал РИА Новости представитель Минсельхозпрода.

Он также подчеркнул, что в Белоруссии функционирует многоступенчатая система контроля качества молока, как сырья, так и готовой продукции.