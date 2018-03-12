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"Мираторг" начал экспорт мяса в Саудовскую Аравию, Ирак, Бахрейн и Кувейт


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Сельское хозяйство

КРАСНОДАР, 12 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" начал поставки мяса в Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт и Бахрейн, сообщил президент "Мираторга" Виктор Линник.

"Мы, на самом деле, в самом начале пути по экспорту мяса, но уже сейчас экспортируем мясо и продукцию из мяса в более 30 стран мира. Начали экспорт в Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн и Ирак - в основном это страны Персидского залива", - сказал Линник, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин.

При этом Линник отметил, что китайский рынок до сих пор закрыт для российских производителей мяса. "Надеюсь, что в этом году должны быть какие-то в этой части подвижки", - отметил глава компании.

По его мнению, для России стратегически важна экспансия на мировой рынок сельскохозяйственной продукции. "У нас есть все возможности довести экспорт нашей сельскохозяйственной продукции к 2025 году к сумме - сейчас для нас кажется фантастической - 40 миллиардов долларов США", - подчеркнул он.

"Отдельно хочу сказать по поводу мяса. Владимир Владимирович, вы правильно абсолютно сказали, для нас стратегически важно развивать экспорт и продукции с добавленной стоимостью, более высокого передела. В прошлом году мы экспортировали рекордный объем, 250 тысяч тонн. На мой взгляд, это только начало пути, считаю, что к 2025 году мы могли бы увеличить эту цифру кратно, в пять-семь раз, и довести объем экспорта российского мяса на внешние рынки до 4-5 миллиардов долларов США. Для этого все условия, в принципе, созданы", - заключил Линник.

Агрохолдинг "Мираторг" основан в 1995 году и является крупнейшим производителем свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.

Одновременно  Линник поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение вопроса о поставках российского мяса в Саудовскую Аравию, глава государства переадресовал благодарность королю.

Линник в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей отметил, что после встречи Путина и короля рынок Саудовской Аравии открылся для РФ.

Это было встречено аплодисментами участников съезда.

"Это аплодисменты в адрес короля Саудовской Аравии. Спасибо. Я обязательно передам", - сказал Путин.

 

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