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Чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО в 2017 году выросла на 18,4%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в 2017 году увеличила показатель скорректированной EBITDA по МСФО на 11,8% по сравнению с 2016 годом - до 35,495 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль "Ленты" за год выросла на 18,4% - до 13,264 миллиарда рублей.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. Основными акционерами "Ленты" являются TPG Group (владеет 33,97% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,37%). Free float, по оценке компании, составляет 57,51%.

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