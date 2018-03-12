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Рынок новых грузовых автомобилей в феврале вырос на 40%‍


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. За февраль текущего 2018 года в России объем рынка новых грузовых автомобилей составил 6 тысяч единиц, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Это на 39,5% выше, чем в феврале прошлого 2017 года.

Первое место на рынке грузовиков по-прежнему занимает российский производитель тяжелых грузовиков, концерн KAMAZ. У него - треть от всего объема продаж за февраль, это 2 тысячи машин. Рост к показателям прошлого аналогичного периода составил 19,7%.

Второе место - также у отечественного производителя - GAZ. Показатели этого бренда выросли на 26,8% и составили 648 машин.

Третье место - у шведского концерна Volvo. За февраль в России было продано 461 грузовиков этого бренда, рост составил 77,3%.

В топ-5 вошли немецкий MAN (398 грузовиков, рост 131,4%) и шведский бренд Scania (396 машин, рост составил 84,2%).

Что касается первых двух месяцев текущего года, то было продано 10,9 тысяч грузовых автомобилей, рост к первым двум месяцам 2017 года составил 37,9%.

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