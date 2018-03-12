Правительство прорабатывает возможность маркировки пивной продукции в России

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский кабмин дал поручение министерству финансов представить предложения по введению в стране маркировки и лицензирования производства и оборота пивоваренной продукции. Сюда входит сидр, пуаре и медовуха, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию протокола совещания заместителя председателя правительства Александра Хлопонина, датированный 15 февраля текущего 2018 года.

Достоверность документа подтвердили три участника встречи у зампреда кабмина.

Как рассказали газете в аппарате Хлопонина, говорить об окончательном решении можно будет только после разработки всех предложений от профильных ведомств.

Поясняется, что введение маркировки пивной продукции в РФ решит проблему отчетности ее производителей и продавцов, а также даст гарантию того, что на полках магазинов будут продаваться только легальные напитки.

Отмечается, что профильные ведомства было должны сформировать свои предложения в срок до 26 апреля.