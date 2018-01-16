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Российский рынок новых LCV в 2017 году вырос на 16,7%


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2017 году составил 108,4 тысячи единиц, что на 16,7% выше показателя 2016 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

По итогам декабря объем рынка новых LCV в РФ составил 12,9 тысячи автомобилей, увеличившись на 3,8% в годовом выражении.

"Лидером российского рынка LCV все также является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом году пришлось 44% от общего объема. В количественном выражении это составляет 47,8 тысячи штук – на 14% больше, чем в 2016 году. На втором месте расположился другой отечественный производитель – УАЗ, результат которого чуть превысил 20 тысяч автомобилей (+6,3%). Замкнула тройку лидеров отечественная Lada с показателем 10,2 тысячи машин (+31,3%)", - говорится в сообщении.

По данным "Автостата", в первую пятерку также попали американский Ford F(8,8 тысячи штук; рост на 74,9%) и немецкий Mercedes-Benz (8 тысяч машин; плюс 21%).

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