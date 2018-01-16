СМИ: Новый ГОСТ для водки может вступить в силу в 2019 году‍

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Новые требования для водки повышенного качества намеревается утвердить Росстандарт. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, новый ГОСТ под рабочим названием "Российское качество. Классическая водка. Технические условия" может вступить в силу уже в следующем 2019 году.

Отмечается, что новые требования к алкогольной продукции и сырью станут более жесткими.

Издание поясняет, что новый ГОСТ должен закрепить за статус родины водки за Россией.

"В их названии фигурирует словосочетание "российское качество". Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков", — сообщил собеседник издания в Росстандарте.

По новым требованиям, напиток должен будет иметь крепость 40 градусов и представлять собой прозрачную жидкость без цвета, без осадка, с мягким вкусом и характерным ароматом. Подчеркивается также, что все стадии производства водки должны будут осуществляться на территории страны.