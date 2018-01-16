В России в 2017 году цены на жизненно важные лекарства‍ снизились

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Цены в российских аптеках на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) за прошлый 2017 год снизились на 1,8%, пишет газета "Известия" во вторник со ссылкой на Минздрав РФ.

В министерстве здравоохранения рассказали изданию, что этому способствовала политика государства в отношении регулирования цен на фармацевтическом рынке РФ.

Отмечается, что на 2,1% подешевели недорогие препараты - до 50 рублей за упаковку. В среднем сегменте - от 50 до 500 рублей за упаковку препарата - снижение цен составило менее 2%. Меньше всего сбавили в цене препараты дорогого сегмента - дороже 500 рублей за упаковку.

Напомним, что список ЖНВЛП в текущем 2018 году пополнился на 8 лекарственных форм и 60 препаратов, а для льготных категорий граждан он расширен еще на 25 лекарств и 2 лекарственные формы. Для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями добавлены еще три лекарства из дорогой категории.