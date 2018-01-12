Средняя цена бензина в РФ с 1 по 7 января выросла на 0,2%

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Цены на автомобильный бензин в РФ в период с 1 по 7 января выросли на 0,2% - до 39,9 рубля за литр, вплотную подойдя к психологической отметке в 40 рублей за литр, следует из данных Росстата.

Средняя стоимость марки Аи-92 по сравнению с 25 декабря выросла на 7 копеек и составила 38,08 рубля за литр. Цена на Аи-95, напротив, сократилась на 7 копеек, составив 41,02 рубля за литр. Цена на на Аи-98 составила 46,15 рубля за литр. Цена дизтоплива увеличилась на 22 копейки (0,5%) и составила 40,71 рубля за литр.

За прошедший период в 60 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Севастополе – на 1,1%, Южно-Сахалинске – на 1%, Черкесске, Благовещенске и Биробиджане – на 0,8%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Кызыле, Кемерово, Новосибирске и Ярославле – на 0,1-0,3%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 36,7 до 39,45 рубля за литр, марки Аи-95 – от 39,9 до 43,75 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 37 до 38,69 рубля, марки Аи-95 – от 40 до 42,24 рубля за литр.

Выпуск бензина в РФ с 1 по 7 января снизился на 9%, до 756,2 тысячи тонн, выпуск дизтоплива сократился на 2,3% - до 1,488 миллиона тонн.