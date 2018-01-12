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Туроператоры РФ не могут продавать туры в египетские города, кроме Каира


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Туроператоры РФ не могут организовывать трансферы из Каира в другие города Египта и бронировать там отели, пишет газета "Ведомости" в пятницу.

Туроператорам разрешено формировать турпродукт только на базе регулярного авиасообщения с Каиром, продажа туров, включающих перевозку туристов из России воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима, сообщили изданию в Ростуризме.

Туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира, сказал также изданию человек, знакомый с позицией Ростуризма. Это же касается перевозок туристов автобусами на популярные египетские курорты и их проживания там, поскольку и трансфер, и отели – часть туристического продукта, они относятся к наземным услугам. Таким образом, популярные египетские курорты – Хургада и Шарм-эш-Шейх – пока останутся недоступными для российских туристов.

Представитель Минтранса перенаправил запрос издания в Ростуризм.

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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