Туроператоры РФ не могут продавать туры в египетские города, кроме Каира

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Туроператоры РФ не могут организовывать трансферы из Каира в другие города Египта и бронировать там отели, пишет газета "Ведомости" в пятницу.

Туроператорам разрешено формировать турпродукт только на базе регулярного авиасообщения с Каиром, продажа туров, включающих перевозку туристов из России воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима, сообщили изданию в Ростуризме.

Туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира, сказал также изданию человек, знакомый с позицией Ростуризма. Это же касается перевозок туристов автобусами на популярные египетские курорты и их проживания там, поскольку и трансфер, и отели – часть туристического продукта, они относятся к наземным услугам. Таким образом, популярные египетские курорты – Хургада и Шарм-эш-Шейх – пока останутся недоступными для российских туристов.

Представитель Минтранса перенаправил запрос издания в Ростуризм.