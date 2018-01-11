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"Мираторг" в 2017 г увеличил производство говядины на 32%


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Сельское хозяйство
  • #Сочные куски говядины
    © flickr.com, Isriya Paireepairit

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. "Мираторг" в 2017 году увеличил объем производства говядины на 32% по сравнению с 2016 годом, до 82 тысяч тонн, сообщает один из крупнейших в России агропромышленных холдингов.

"АПХ "Мираторг" ... продолжает наращивать производство высококачественной говядины в рамках реализации стратегии импортозамещения и увеличил объем производства в 2017 году до 82 тысяч тонн мясной продукции, что на 32% превышает показатель 2016 года", — говорится в сообщении.

"Мираторг" реализует долгосрочную стратегию увеличения производства отечественного мяса высокого качества. Агрохолдинг построил с нуля крупнейшее в Европе вертикально интегрированное производство "от поля до прилавка".

На 79 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится свыше 500 тысяч голов скота, работают две площадки зернового откорма и предприятие по убою и глубокой переработке проектной мощностью 130 тысяч тонн мясной продукции в год.

"АПХ "Мираторг" был основан в 1995 году. Осуществляет полный цикл производства: от растениеводства до мясопереработки и реализации продукции.

В Калининградской области холдинг реализует проект разведения поголовья коров мясных пород (абердин-ангус). С 1999 года в Калининграде также функционирует завод ООО "Мираторг Запад", производящий замороженные мясные полуфабрикаты для фирменной розничной сети, а также для ресторанов быстрого питания крупнейших сетей McDonald's, Pizza Hut и Burger King.

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