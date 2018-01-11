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Соколов: Ближе к весне будет названа дата запуска движения по мосту в Крым


Туризм / Недвижимость и строительство / Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Говорить о точной дате открытия автодорожной части моста в Крым, которая должна быть достроена в текущем году, можно будет ближе к весне, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, должен стать самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Запуск автомобильного движения по нему планируется в декабре 2018 года, железнодорожного - в 2019 году.

"Автодорожная составляющая (моста в Крым – ред.) должна быть завершена уже в этом году. Не буду пока говорить о точной дате открытия движения. Все-таки погодные условия зимой… в Керченском проливе, поэтому ближе к весне уже можно будет точно говорить о дате открытия этого движения", - сказал Соколов на встрече журналистами в четверг.

Министр транспорта сам в конце 2017 года проинспектировал ход реализации проектов, связывающих Кубань и Крым в единую автодорожную сеть через Керченский пролив. Как сообщал инфоцентр "Крымский мост", маршрут главы Минтранса практически соответствовал тому, по которому в 2018 году можно будет добраться на автомобиле из Анапы в Симферополь.

Первоочередная задача дорожников в 2018 году, отмечалось в сообщении, - это синхронизация работ по строительству ближних подходов к мосту через Керченский пролив. Со стороны Кубани это новая 40-километровая четырехполосная трасса от федеральной автодороги А-290 до моста и к сухогрузному району порта Тамань. Со стороны Крыма – аналогичные по пропускной способности 8,6 километра новой скоростной дороги от моста до трассы "Таврида".

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