FAO: Мировые цены на продовольствие в 2017 г выросли впервые после пяти лет снижения

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в 2017 году выросли впервые после пяти лет снижения подряд, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам 2017 года составил 174,6 пункта, что на 8,2% выше уровня 2016 года. Организация отмечает падение цен на сахар по итогам прошлого года, тогда как цены на молочную и мясную продукцию резко выросли в годовом исчислении. Цены на масличные культуры и зерно также поднялись, но менее значительно. В декабре индекс снизился до 169,8 пункта, на 3,3% к предыдущему месяцу.

Индекс цен на сахар по итогам 2017 года снизился - до 227,3 пункта, или на 11,2% к прошлому году. Такую динамику FAO объясняет рекордным уровнем урожая в Бразилии, которая является крупнейшим производителем в мире, а также значительным восстановлением производства в Индии и Таиланде. В декабре индекс опустился на 4,1%, до 204 пунктов.

Индекс цен на молочную продукцию по итогам 2017 года подскочил на 31,5% и достиг 202,2 пункта. Самое большое увеличение стоимости отмечается для сливочного масла, за которым идут цельное сухое молоко и сыр. Цены на сухое обезжиренное молоко остались за год стабильными. В декабре индекс снизился на 9,7% к ноябрю, до 184,4 пункта, снижение отмечается третий месяц подряд.

Цены на мясную продукцию в 2017 году поднялись на 9%, до 170 пунктов к прошлому году. Больше всего подорожала баранина, за ней следует свинина, мясо птицы и говядина. В декабре показатель несколько понизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 171,6 пункта. Ценовые котировки на говядину снизились за этот период, отмечает FAO, что вызвано ростом предложения на внутренних и международных рынках.

Цены на зерно по итогам 2017 года выросли на 3,2% - до 151,6 пункта, а в декабре незначительно снизились к прошлому месяцу и достигли 152,7 пункта. Достаточные запасы и медленные продажи способствовали снижению цен в этом секторе, тогда как цены на кукурузу несколько укрепились на фоне проблем с погодными условиями в Аргентине. Подорожал рис. Цены на масличные культуры выросли по итогам года на 3%, до 169 пунктов, в декабре - опустились на 5,6%, до 162,6 пункта.