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Сборы российского кино в 2017 году выросли на 10%


Компании / Потребительский рынок / Индустрия развлечений

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сборы российского кино в 2017 году возросли на 10% по сравнению с 2016 годом и составили рекордные 13 миллиардов рублей, сообщил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев журналистам в четверг.

"Год рекордный, бокс вырос почти на 11%. Рынок чувствует себя неплохо, при этом, что интересно, иностранные релизы практически не выросли, а российские релизы выросли в полтора раза. Мы перешагнули порог в 13 миллиардов сборов", - сказал Малышев.

Он отметил, что российское кино посмотрели 54,7 миллиона рублей, что на 19,5 миллиона рублей, чем в 2016 году. При этом доля российского кино в посещаемости кинотеатров составила 25,6%.

По его словам, в этом году Фонд ждет такие крупные релизы, как "Черновик", "Селфи", вторые части "Вия" и "Гоголя", "Тренер", комедии "Ночная смена", "Я худею", "Жених 2".

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