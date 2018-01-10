Эксперты прогнозируют рост цен на новые автомобили в РФ до 17%‍

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В наступившем 2018 году цены на новые автомобили в России пойдут вверх, пришли к выводу эксперты рынка.

Как пишет "Коммерсант", в среднем новые машины подорожают на 17%.

Основной причиной роста цен будет инфляция и утилизационный сбор, который был повышен с начала текущего года.

Тем не менее, в настоящее время ряд автопроизводителей уже повысили цены на свою продукцию в среднем, на 3-5%. Так крупнейший российской производитель легковых автоконцерн "АвтоВАЗ" вчера, 9 января, повысил цены на 2,5% на модельный ряд Lada.

Издание отмечает, что в основном дилеры прогнозируют рост цен в дальнейшем на 13-17%.