РФ до конца января попросит ВТО созвать панель арбитров по спору с ЕС по свинине

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россия до конца января попросит ВТО созвать панель арбитров по спору с ЕС по свинине, заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков. ВТО выступит в качестве "арбитра по свиньям" в споре РФ и ЕС

"До конца января мы запросим учреждение панели, которая должна определить правильность наших действий. В случае если это будет сделано, соответственно, европейское сообщество, с нашей точки зрения, потеряет право на введение ответных мер, и эта история закончится ничем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"В том случае, если будут найдены какие-то проблемы с выполнением РФ решений арбитров, то у нас будет возможность либо эти проблемы исправить, либо мы снова вернемся за стол обсуждения этой темы - ответных мер со стороны ЕС", - пояснил Медведков.

Евросоюз просит предоставить себе право на приостановление уступок для РФ в размере 1,39 миллиарда евро в год. По мнению ЕС, это эквивалентно стоимости импорта в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год, то есть до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции. По мнению МЭР РФ, данный запрос ЕС в связи с якобы не исполненным Россией решением органа ВТО по разрешению споров является необоснованным.

Медведков в понедельник заявил РИА Новости, что Россия выполнила все требования ВТО по поставкам свинины из Евросоюза и пока не получала от ЕС разъяснения сути новых претензий. Медведков отмечал, что 3 января ЕС попросил ВТО созвать специальную панель арбитров для рассмотрения нового требования по свинине. По его словам, РФ, в свою очередь, созовет новую панель арбитров, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО.

Россельхознадзор из-за угрозы АЧС с 30 января 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. В начале декабря 2017 года Минэкономразвития РФ сообщило, что Россия по требованию ВТО отменила запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза из-за АЧС, однако он продолжает действовать на основании продовольственного эмбарго.