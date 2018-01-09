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Около 5,4 млн туристов отдохнуло в Крыму в 2017 г, на 3,2 % меньше чем в 2016 г


Туризм / Компании / Потребительский рынок

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Число отдохнувших в Крыму туристов в 2017 году составило около 5,4 миллиона человек или на 3,2% меньше уровня 2016 года, сообщила во вторник пресс-служба министерства курортов и туризма республик Крым.

Ранее вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк сообщила, что турпоток в Крым в 2017 году составил 5,2 миллиона человек. За 2016 год в Крыму отдохнуло 5,57 миллиона туристов, в 2015 году Крым посетило 4,6 миллиона отдыхающих.

"Согласно применяемой с 2014 года методике подсчета туристического потока, в 2017 году в Крыму отдохнули 5395,1 тысячи туристов, что на 3,2% ниже уровня прошлого года", - сообщили в ведомстве.

Около 43% всех туристов прибыли в Крым авиатранспортом, а 42% – паромной переправой, сообщили в Минкурортов Крыма. Традиционно больше всего туристов отдохнули за год на Южном берегу Крыма – 45,3% от общего количества туристов. На западном побережье Крыма –21,3%; на восточном побережье Крыма – 18,6%; в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) –14,8%.

Власти Крыма связали незначительное снижение потока отдыхающих с открытием турецкого направления отдыха и дороговизны авиаперелетов. При этом отмечен рост поступлений в бюджет республики сборов, связанных с курортной сферой.

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