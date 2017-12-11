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Аэропорт "Шереметьево" ведет переговоры с EgyptAir о полетах из Москвы в Каир


Туризм / Компании / Потребительский рынок

 

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Шереметьево" ведет переговоры с египетской авиакомпанией EgyptAir о полетах в Каир, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Авиакомпания EgyptAir до прекращения авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняла рейсы между Москвой и Каиром из столичного аэропорта "Домодедово".

"Начало полетов подтверждать преждевременно. Авиакомпания ведет переговоры (с аэропортом - ред.), предварительно согласовывая возможное расписание. Это не является подтверждением намерений, мы предлагаем условия, финальное решение остается за перевозчиком", - заявили в "Шереметьево" во вторник.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, прекращенные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться с февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.

Ранее во вторник источник в египетской холдинговой компании по управлению аэропортами сообщил РИА Новости, что Египет и Россия договорились о выполнении шести регулярных рейсов между Москвой и Каиром в неделю. Как отметил собеседник агентства, достигнута договоренность о трех рейсах в неделю EgyptAir из Каира в Москву и обратно, и, соответственно, о трех рейсах российской авиакомпании "Аэрофлот" AFLT.

Источник EgyptAir тогда же подтвердил, что график рейсов в Москву пока до конца не определен.

 

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