"Союзплодоимпорт" намерен и дальше отстаивать права на бренд водки "Столичная" в ЕС

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" довольно решением голландского апелляционного суда, который подтвердил его права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya, и намерено продолжить защищать свои интересы на территории всего Евросоюза, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Союзплодоимпорта".

Ранее во вторник агентство Рейтер сообщило, что Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право "Союзплодоимпорта" на использование торговых марок Stolichnaya и Moskovskaya, оставив без изменения решение суда нижестоящей инстанции. Второй стороной в тяжбе выступала компания Spirits International, которая входит в SPI Group Юрия Шефлера.

"Сегодняшняя победа ФКП "Союзплодоимпорт" в апелляционном суде Нидерландов имеет чрезвычайно важное значение, поскольку в очередной раз подтверждает справедливость ранее вынесенных судебных решений, которые будут использованы "Союзплодоимпортом" в ведущемся в Голландии судебном процессе по возврату прав на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya в странах ЕС и далее по всему миру", - сказали в пресс-службе предприятия.

В "Союзплодоимпорте" напомнили, что в марте 2015 года голландский суд вернул предприятию права на водочные товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya, сегодня именно ФКП является их владельцем на территории стран Бенилюкса.

Тогда же суд запретил Spirits International продавать на территории Бенилюкса алкогольную продукцию под данными товарными знаками. "Сегодня к этому запрету добавлена алкогольная продукция под товарным знаком Stoli", - добавили в "Союзплодоимпорте". В то же время решение голландского суда открыло для ФКП рынок, поставки на который осуществляются "Союзплодоимпортом" со второй половины 2015 года.

Потенциальная же емкость этого рынка для водок Stolichnaya и Moskovskaya составляет около 30 тысяч девятилитровых кейсов. "Кроме того, Нидерланды, расположенные в центре морских и сухопутных транспортных путей Европы, без преувеличения можно назвать стратегически важным государством для беспрепятственных поставок продукции предприятия в режиме международного таможенного транзита по всему миру", - отметили в пресс-службе.