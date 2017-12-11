Авиакомпания EgyptAir запросила слоты на рейсы из Каира также и в "Домодедово"

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir запросила слоты в столичном аэропорту "Домодедово" на полеты по маршруту "Москва - Каир", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Ранее во вторник в аэропорту "Шереметьево" агентству рассказали, что египетский перевозчик ведет переговоры о полетах в Каир из этой воздушной гавани. EgyptAir до прекращения авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняла рейсы между Москвой и Каиром из "Домодедово".

"Авиакомпания осуществляла регулярные рейсы в Каир из "Домодедово" несколько раз в неделю с 2003 года. Сейчас воздушная гавань ведет переговоры с EgyptAir, авиаперевозчик запросил слоты в аэропорту", - заявили в "Домодедово".

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, прекращенные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться с февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.

Также ранее во вторник источник в египетской холдинговой компании по управлению аэропортами сообщил РИА Новости, что Египет и Россия договорились о выполнении шести регулярных рейсов между Москвой и Каиром в неделю.

Как отметил собеседник агентства, достигнута договоренность о трех рейсах в неделю EgyptAir из Каира в Москву и обратно, и, соответственно, о трех рейсах российской авиакомпании "Аэрофлот" AFLT. Источник EgyptAir тогда же подтвердил, что график рейсов в Москву пока до конца не определен.