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Россия и Египет договорились о 6 рейсах между Москвой и Каиром в неделю


Компании / Потребительский рынок

КАИР, 9 янв - ПРАЙМ. Египет и Россия договорились о выполнении шести регулярных рейсов между Москвой и Каиром в неделю, сообщил РИА Новости источник в египетской холдинговой компании по управлению аэропортами.

"Достигнута договоренность о трех рейсах в неделю авиакомпании EgyptAir из Каира в Москву и обратно, и, соответственно, о трех рейсах российской авиакомпании Аэрофлот" AFLT, - сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжаются консультации по расписанию этих рейсов, которые, как ожидается, будут осуществляться с февраля этого года.

Источник в египетской авиакомпании EgyptAir подтвердил РИА Новости, что график рейсов в Москву пока до конца не определен. "Мы до сих пор не определились с окончательным графиком рейсов в Москву. Сейчас мы завершаем выполнение различных технических деталей и формальностей для возобновления авиасообщения. Как только это будет завершено, будет объявлен график, и мы начнем бронирование билетов на эти рейсы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также неизвестна пока и цена авиабилетов. "Что касается цен, то пока нет ничего определенного. Это станет ясно только после завершения консультаций с российской стороной", - пояснил он.

Источник добавил, что ожидает первых рейсов между Каиром и Москвой уже в первую неделю февраля. "Я ожидаю, что первый рейс будет осуществлен в первую неделю февраля в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Москве, и заявлениями министра гражданской авиации Египта Шерифа Фатхи", - уточнил он.

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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