"АвтоВАЗ" повысил с 2018 года цены на автомобили в среднем на 2,5%

САМАРА, 9 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" AVAZ повысил с 2018 года цены на автомобили в среднем на 2,5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Средневзвешенное повышение 2,5% затронуло все семейства", - пояснили в пресс-службе.

В компании не прогнозируют снижения спроса, так как все производители традиционно увеличивают цены на авто с нового года.

Ранее в СМИ со ссылкой на автодилеров сообщалось, что в январе 2018 года рекомендованные розничные цены на автомобили Lada выросли в среднем на 2-3%.

"АвтоВАЗ" - крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" - 32,8%.