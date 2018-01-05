Баку не намерен вводить запрет на импорт из РФ птичьего мяса и продукции в связи с гриппом

БАКУ, 5 янв - ПРАЙМ. Азербайджан не намерен вводить запрет на импорт птичьего мяса из России, поскольку не импортирует мясо из Костромской области, где ранее был обнаружен птичий грипп, сообщил РИА Новости глава пресс-службы государственной службы ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства страны Йолчу Ханвели.

В декабре сообщалось, что власти Костромской области объявили карантин на птицефабрике, где у кур был обнаружен геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5. В январе прошлого года Азербайджан наложил временный запрет на импорт птичьего мяса и продукции из РФ после того, как в Москве и Подмосковье был выявлен птичий грипп.

"Азербайджан не импортирует птичье мясо и продукцию из Костромской области (Россия), где обнаружен птичий грипп, поэтому нет необходимости вводить запрет на ввоз этой продукции из России", - сказал собеседник агентства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.