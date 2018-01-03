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Россельхознадзор: ОАЭ не извещали РФ о запрете на поставки живых птиц


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Россельхознадзор не получал уведомлений от ОАЭ о запрете на поставки живых птиц из РФ из-за гриппа птиц, заявила РИА Новости пресс-секретарь российского ведомства Юлия Мелано.

По сообщению иностранных СМИ, ОАЭ ввели запрет на поставки живой птицы из России из-за якобы зафиксированного в Костромской области гриппа птиц.

"На сегодняшний день Российская Федерация не получала официального уведомления от Объединенных Арабских Эмиратов о введенном запрете", - сообщила Мелано.

Она добавила, что "исходя из сообщений в прессе можно сделать вывод, что запрет был введен на те области России, где в 2017 году был зафиксирован грипп птиц".

"На сегодняшний момент все вспышки гриппа птиц, которые фиксировались ранее в России были погашены", - отметила пресс-секретарь Россельхознадзора.

Она уточнила, что как только будет получено официальное уведомление, "Россельхознадзор незамедлительно проведет переговоры с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов для уточнения ситуации". 

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