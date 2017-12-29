Путин поручил до 1 марта принять закон о прямых договорных отношениях в ЖКХ

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал поручение кабинету министров в срок до 1 марта 2018 года обеспечить принятие законопроекта, который будет предусматривать переход к системе прямых договорных отношений между потребителями жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) и ресурсоснабжающими компаниями. Об этом, сообщается на сайте Кремля, следует из перечня поручений главы государства правительству.

"Обеспечить принятие федерального закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями", - сообщается на сайте.