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"Аэрофлот" готов перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за 5 руб


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" AFLT готова перевезти российских болельщиков ЧМ-2018 за пять рублей в одну сторону, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

Президент поинтересовался у Савельева, перевезет ли "Аэрофлот" болельщиков бесплатно.

"Бесплатно можно, но…", - начал было Савельев. "Знаю, это хорошая идея - (перевезёте) за рубль", - продолжил Путин.

"Не бесплатно, Владимир Владимирович, - за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятёрку". Мы перевезём всех российских болельщиков по сети маршрутов "Аэрофлота" в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча", - заявил глава "Аэрофлота".

Отвечая на вопрос президента, Савельев уточнил, что речь идет только о перевозках на игры российской сборной.

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