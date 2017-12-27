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Балансы поставок белорусских продуктов в РФ на 2018 г планируется утвердить в феврале


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МИНСК, 27 дек - ПРАЙМ. Индикативные балансы объема поставок белорусского продовольствия в Россию на 2018 год планируется утвердить на совместной коллегии аграрных ведомств в феврале, сообщил в среду РИА Новости начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

Аграрные ведомства двух стран также планировали провести совместную коллегию ранее в 2017 году, однако стороны не смогли согласовать даты. В результате заседание коллегии так и не состоялось, хотя руководство и представители ведомств проводили в течение года рабочие встречи.

"Мы сейчас ведем работу по корректировке балансов на 2018 год, по уточнению позиций, и на коллегии, которая намечена на февраль месяц следующего года, они будут подписаны", - рассказал Богданов.

Балансы планируется сохранить на уровне 2017 года. Речь идет о поставках на российский рынок около 335 тысяч тонн мяса и мясных продуктов и 4 миллионов 320 тысяч тонн молока и молочных продуктов в пересчете на молоко.

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