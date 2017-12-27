FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

HeadHunter купит старейший в России сервис по поиску работы‍


Компании / Потребительский рынок / Медиа

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Сервис по поиску работы HeadHunter объявил о покупке старейшего на российском рынке сервиса по поиску работы и подбору персонала - сайт Job.ru, как сообщается в пресс-релизе покупателя, сделка, как ожидается, будет закрыта до конца января нового 2018 года.

Сумма следки пока не разглашается.

На job.ru уже было опубликовано сообщение о том, что скоро сайт будет закрыт. Соискателям и работодателям рекомендуется перейти на сайт HeadHunter. Резюме пользователей сайта job.ru после закрытия сделки будут перенесены в систему сайта HeadHunter.

"Решение акционеров "Пронто Медиа" прекратить дальнейшее развитие всех интернет-активов в России дало нам возможность приобрести часть активов Job.ru, в которых мы увидели наибольшую ценность для компании и наших клиентов", - цитируют "Ведомости" генерального директора HeadHunter Михаила Жукова.

 

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ