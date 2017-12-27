Вин Дизель стал самым кассовым актером по версии Forbes

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Звезда кинофильма "Форсаж" американский актер Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года, обогнав коллегу по франшизе Дуэйна Джонсона и актрису Галь Гадот, которая сыграла главную роль в картине "Чудо-женщина" по версии журнала Forbes.

Согласно рейтингу журнала, в уходящем 2017 году фильмы с Вин Дизелем собрали $1,6 млрд, ленты с участием Джонсона — $1,5 млрд.

Отмечается, что самым успешным проектом для обоих актеров стала франшиза "Форсаж".

Киноленты с актрисой Гадот в этом году собрали в общей сложности $1,4 млрд.

В топ-5 также вошли актриса Эмма Уотсон (сборы ее фильмов составили $1,3 млрд) и Джонни Депп ($1,1 млрд сборов).