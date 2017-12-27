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"Яндекс.Такси" выяснил, в какие часы выгоднее всего заказывать такси в канун Нового года


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" выяснил, на какое время приходится наибольшее количество заказов в Москве и когда выгоднее всего вызывать такси в канун Нового года, а также 1 января, свидетельствует исследование компании.

Как отмечают в "Яндекс.Такси", одним из важнейших факторов, влияющих на цену, является количество свободных машин, доступных в конкретное время в том районе, где находится пассажир. В часы пик таксопарки, подключенные к агрегаторам, стараются вывести на линию как можно больше водителей, однако этих мер не всегда бывает достаточно, говорят в компании. В таких случаях алгоритм сервиса автоматически формирует коэффициент, повышающий цену поездки. После снижения спроса и увеличения свободных машин этот коэффициент уменьшается и исчезает.

В канун Нового года, отмечает компания, спрос на такси особенно высок. Из-за этого цены на поездки в новогоднюю ночь могут временно вырасти. Поэтому аналитики "Яндекс.Такси" изучили данные о том, как менялся повышающий коэффициент год назад - в новогоднюю ночь 1 января 2017 года, а также в течение нескольких часов до и после боя курантов.

Так, 31 декабря спрос на поездки начинает расти с 15:00. Если выезжать раньше, до 13:00, поездка может стоить дешевле, говорят аналитики. Вечером повышенный спрос на такси наблюдается в 20:00-20:30. В это время многие водители такси завершают работу, чтобы отметить Новый год, отмечают в компании. Таким образом, "Яндекс.Такси" рекомендует выезжать из дома на полчаса-час раньше, например, в 19:30.

В новогоднюю ночь - после боя курантов - на линии меньше всего водителей, поэтому и повышающий коэффициент максимальный, предупреждают аналитики. Но к 2:00 ночи, по данным сервиса, коэффициент снижается, так как на линию выходит больше водителей.

К 5 утра спрос на такси снова повышается. Утром 1 января с 8:00 до 11:00 на линии, как правило, уже достаточно водителей и коэффициент приближается к норме, а в 13:00 он вновь увеличивается, выяснили в "Яндекс.Такси".

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